В Госдуме призвали не надеяться на Трампа

Любое руководство США будет стараться навредить России, заявили в ГД Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал не надеяться на избранного президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
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