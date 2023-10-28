Депутат Исаев пояснил, почему оборонные расходы резко не увеличили в 2023 году

В федеральном бюджете на 2023 год не были значительно увеличены расходы на военную сферу, потому что власти не знали, когда закончится специальная военная операция, и сколько денег понадобится на оборону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии