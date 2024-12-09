Описаны схемы работы россиян на украинских мошенников. Как они становятся курьерами-дропперами и что им грозит?

09.12.2024 Мошенники с Украины создали широкую сеть курьеров-дропперов в России Россияне массово становятся дропперами — так называют людей, вовлеченных в преступные схемы телефонных мошенников с Украины.
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