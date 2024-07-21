У России есть средства на продолжение СВО. Ее доходы от продажи нефти даже подросли благодаря росту мировых цен

© РИА Новости Станислав Красильников Сегодня 931 прочитал Экономика Больше по теме Несмотря на годы беспрецедентных энергетических санкций против России, ее торговля энергоресурсами работает достаточно исправно, чтобы поддерживать военную кампанию, пишет FP.