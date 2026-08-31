Лидер Соцпартии Франции намерен бороться за пост президента

Оливье Фор сообщил, что будет участвовать в президентской кампании 2027 года. "Я буду кандидатом на президентских выборах", – заявил он в эфире TF1.
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