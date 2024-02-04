Адвокат Молохов: Стрелков может уехать добровольцем на СВО из колонии

РИАМО - 4 фев. Адвокат экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (настоящая фамилия – Гиркин) Александр Молохов заявил, что осужденный Стрелков может отправиться добровольцем в зону специальной военной операции из колонии, сообщают «Аргументы недели».
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