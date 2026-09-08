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Матвей Сафонов номинирован на премию France Football как лучший вратарь года

Матвей Сафонов номинирован на премию France Football как лучший вратарь года

Российский вратарь Матвей Сафонов, выступающий за "Пари Сен-Жермен", номинирован на приз лучшему вратарю года по версии журнала France Football.

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