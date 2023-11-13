Сколько в омлет: власти подготовили меры по стабилизации цен на яйца

Правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца, выяснили «Известия». ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу поручено оценить обоснованность подорожания, возможность наращивания импорта, а также простимулировать бизнес заключать долгосрочные контракты.
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