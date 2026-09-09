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Мировое обозрение

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Украинские дроны впервые долетели до Арктики: атакован промышленный объект в ЯНАО

Украинские дроны впервые долетели до Арктики: атакован промышленный объект в ЯНАО

Арктическая зона Уральского федерального округа впервые подверглась атаке украинских беспилотников. Полномочный представитель президента России в УрФО Артём Жога подтвердил: в результате падения обломков одного из дронов произошло возгорание на объекте топливно-энергетического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе.

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