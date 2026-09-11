Мегаполисы России перешли на использование 5G

Фото: пресс-служба МегаФон В российских городах начала действовать сеть 5G. Как сообщили в пресс-службе МегаФона, генеральный директор компании Хачатур Помбухчан дал старт запуску связи нового поколения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Бельский: ЗакС по...
- ВМ Собянин сообщил о...
- Югорчанку заблоки...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым