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Врожденный свищ у подростка довел его до операции

Врожденный свищ у подростка довел его до операции

Едва заметное отверстие рядом с ухом у 13-летнего подростка оказалось признаком врожденного недуга, что привело к тяжелым последствиям .

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