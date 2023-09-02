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ACA 162: Туменов против Палмера

Сегодня в Краснодаре пройдет турнира ACA 162. В главном поединке вечера Биберт Туменов и двукратный чемпион PFL Лэнс Палмер подерутся за пояс в полулегком весе.

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