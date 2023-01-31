Пушилин заявил, что НАТО уже практически вступило в прямую конфронтацию с Россией

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что НАТО вступило в прямое противостояние с Россией. По его мнению, альянс участвует в конфликте на Украине "с самого начала", а также указал на размещение новых сил НАТО на юго-востоке Европы и в Прибалтике.