Газета.ру

7 995 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Мишико слишком много знает - обречён.Саакашвили показа...
  • Александр
    Сравнить их со зверями,значит оскорбить последних.112: в Тульской о...
  • Михаил Степанченко
    Не покинет, а продолжит работать, сменив вывеску.Руководитель амер...

Пушилин заявил, что НАТО уже практически вступило в прямую конфронтацию с Россией

Пушилин заявил, что НАТО уже практически вступило в прямую конфронтацию с Россией

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что НАТО вступило в прямое противостояние с Россией. По его мнению, альянс участвует в конфликте на Украине "с самого начала", а также указал на размещение новых сил НАТО на юго-востоке Европы и в Прибалтике.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх