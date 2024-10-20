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Богомаз: Силы ПВО в Брянской области уничтожили дрон ВСУ

Богомаз: Силы ПВО в Брянской области уничтожили дрон ВСУ

Глава Брянской области Александр Богомах проинформировал о том, что в ночь с воскресенья на понедельник боевики Вооружённых сил киевского режима попытались атаковать областную территорию при помощи боевого беспилотника.

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