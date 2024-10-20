Богомаз: Силы ПВО в Брянской области уничтожили дрон ВСУ

Глава Брянской области Александр Богомах проинформировал о том, что в ночь с воскресенья на понедельник боевики Вооружённых сил киевского режима попытались атаковать областную территорию при помощи боевого беспилотника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии