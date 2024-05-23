Чемпионат и первенство России по сумо завершились успехом хакасского спортсмена Айрана Ижи

На чемпионате и первенстве России по сумо среди юниоров и прапорщиков до 22 и младше 24 лет в Орле представитель Хакасии Айран Ижи продемонстрировал высокий уровень мастерства, завоевав три медали в различных весовых категориях.
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