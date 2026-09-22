44 года спустя: как сложились судьбы 7 актёров из «Чародеев»

Премьера музыкальной комедии «Чародеи» режиссёра Константина Бромберга состоялась в 1982 году. С тех пор прошло 44 года — и новогодняя телесказка, снятая по сценарию братьев Стругацких, давно стала одним из самых любимых фильмов отечественного телевидения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЕЛ «Меня называли ур...
- Не всегда Мальдив...
- «Собчак плакала о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым