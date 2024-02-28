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В Чаде арестуют участников нападения на службу безопасности

В Чаде арестуют участников нападения на службу безопасности

Президент переходного периода Чада Махамат Деби приказал арестовать всех активистов оппозиционной «Социалистической партии без границ» (PSF), напавших на штаб-квартиру Агентства национальной безопасности в Нджамене.

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