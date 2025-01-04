«Трупов будет море, это последний бой»: Враг собрал между Сумами и Полтавой мощнейший кулак, к прорыву на новом участке всё готово: Карта боевых действий на Украине, к утру 04.01.25 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 4 января 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 04.
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