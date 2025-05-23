Путин назвал ИИ и передовые разработки будущим мирового рынка вооружений

На заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству президент России Владимир Путин заявил о необходимости сосредоточиться на разработке перспективных видов оружия с использованием искусственного интеллекта.
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