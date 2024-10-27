НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Биджиев про 1:1 с «Акроном»: «Перед пропущенным голом у «Махачкалы» был стопроцентный момент, который надо было реализовывать. Это самое большое разочарование»

— Мы создали достаточно моментов, которые должны были решать. Особенно перед пропущенным [на 93-й минуте] голом был стопроцентный момент, который надо было реализовывать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх