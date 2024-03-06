Второй украинский БПЛА атаковал склад ГСМ Михайловского ГОКа под Курском

Второй украинский беспилотник попал в склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) Михайловского горно-обогатительного комбината в Железногорском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
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