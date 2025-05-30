«День защиты детей» без спиртного – как действует запрет на продажу алкоголя 1 июня 2025 года Евгения КомароваВ России на «День защиты детей» 1 июня 2025 года традиционно водится запрет на продажу алкоголя.
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