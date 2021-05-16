Эксперт назвал бесплатные медуслуги, о которых мало кто знает

Существуют медицинские услуги, за которые россиянам часто предлагают заплатить, однако на самом деле они входят в программу обязательного медицинского страхования (ОМС), заявляет юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко.
Существуют медицинские услуги, за которые россиянам часто предлагают заплатить, однако на самом деле они входят в программу обязательного медицинского страхования (ОМС), заявляет юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко.
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