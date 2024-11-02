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Царьград

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Нефтеперерабатывающий завод в Капотне защитили от дронов сетками

Нефтеперерабатывающий завод в Капотне защитили от дронов сетками

Пострадавший в ходе массового налёта украинских беспилотников НПЗ в Капотне защитили сетками.Антидроновые сетки установили на нефтеперерабатывающем заводе в московском районе Капотня для защиты от возможных атак БПЛА.

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