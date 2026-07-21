Россиянам перечислили порядок действий при получении красной квитанции за ЖКУ

Если пришла красная квитанция за коммунальные услуги, то не стоит паниковать, поскольку красный цвет платежного документа сам по себе правовых последствий не порождает, сообщил вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.
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