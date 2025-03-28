Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Зачем нам рынки, на которых работают и баснословно обогащаются лишь иностранцы?

Зачем нам рынки, на которых работают и баснословно обогащаются лишь иностранцы?

Нет, это не Россия!   Есть такой в интернете сайт Otzovik.com, а в Москве есть всем известный рынок «Садовод».

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Комментарии
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O
Olga
Всё эти грязные гадюшники давно нужно закрыть! Торгуют без кассовых аппаратов, без чеков товаром без лицензий, кругом антисанитария. Наверняка, полный рынок нелегалов, торговцев без медицинских свидетельств. Тут уже сразу столько нарушений, что в пору брать торговцев, в оборот компетентным органам. Куда смотрит Роспотребнадзор, другие надзорные ведомства? Кто-то явно крышует весь этот грязный бизнес. И с ними нужно разбираться.
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8 час.
Ина Куликова
Ага, многие критикуют, требуют принять меръ вплоть до изничтожения, а сами ходят туда, делают покупки, приносят въручку торговцам и владельцам, ну, не дебилизм? Давно известно, лучшая мера економическая: нет покупателей - нет денег, сдохнут сами.
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2 час.
л
людмила
Я против этой помойки, но повлиять на тех, кто ходит туда за покупками, не могу. Зачем обвинять всех огульно. Конечно, власть должна закрыть эти рассадники грязи, как это сделали в Петербурге.
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1 час.
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