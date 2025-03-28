Зачем нам рынки, на которых работают и баснословно обогащаются лишь иностранцы?

O Olga Всё эти грязные гадюшники давно нужно закрыть! Торгуют без кассовых аппаратов, без чеков товаром без лицензий, кругом антисанитария. Наверняка, полный рынок нелегалов, торговцев без медицинских свидетельств. Тут уже сразу столько нарушений, что в пору брать торговцев, в оборот компетентным органам. Куда смотрит Роспотребнадзор, другие надзорные ведомства? Кто-то явно крышует весь этот грязный бизнес. И с ними нужно разбираться.

Ина Куликова Ага, многие критикуют, требуют принять меръ вплоть до изничтожения, а сами ходят туда, делают покупки, приносят въручку торговцам и владельцам, ну, не дебилизм? Давно известно, лучшая мера економическая: нет покупателей - нет денег, сдохнут сами.