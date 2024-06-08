Матвиенко сообщила о проблемах в сфере утилизации отходов

В принятой в 2019 году мусорной реформе "порядка нет", поскольку требуется переосмыслить и создать отдельную подконтрольную властям отрасль, заявила в беседе с "Известиями" председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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