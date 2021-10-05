Мировое обозрение

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Мнение: Саакашвили возвращением в Грузию поставил Зеленского на шпагат

Мнение: Саакашвили возвращением в Грузию поставил Зеленского на шпагат

Возвращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину, его задержание грузинскими властями, а также письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором он заявил, что является «личным узником» Путина, обсудили эксперты и политики в ток-шоу «Сегодня» на телеканале «Украина 24».

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