Мнение: Саакашвили возвращением в Грузию поставил Зеленского на шпагат

Возвращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину, его задержание грузинскими властями, а также письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором он заявил, что является «личным узником» Путина, обсудили эксперты и политики в ток-шоу «Сегодня» на телеканале «Украина 24».