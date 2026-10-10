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Царьград

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CBS: Девять человек погибли при стрельбе в Пенсильвании

CBS: Девять человек погибли при стрельбе в Пенсильвании

В американском штате Пенсильвания произошла трагедия: девять человек стали жертвами стрельбы. Инцидент, имевший место в жилом доме в пятницу ночью, завершился самоубийством подозреваемого.

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