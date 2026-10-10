CBS: Девять человек погибли при стрельбе в Пенсильвании

В американском штате Пенсильвания произошла трагедия: девять человек стали жертвами стрельбы. Инцидент, имевший место в жилом доме в пятницу ночью, завершился самоубийством подозреваемого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Сбывается худшее?...
- Г Американец приеха...
- СИ Прощание с Лидией...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым