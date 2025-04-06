Черти из Киева могут взорвать метро Харькова: Карта специальной военной операции на Украине на 6 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНа харьковском направлении нарастает активность российских войск.
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