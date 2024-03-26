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Медведев призвал убить всех причастных к теракту в «Крокусе»

Медведев призвал убить всех причастных к теракту в «Крокусе»

Заместитель руководителя СБ Российской Федерации Дмитрий Медведев высказался по поводу террористического акта в «Крокус сити холле», обратив внимание на то, что каждого из участвовавших в атаке следует ликвидировать.

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Комментарии
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Геннадий Ларионов
Чиновник такого уровня и так говорить :-( ..............а может для начала снять мораторий на сметную казнь, который нам Гейвропа навязала ???
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14 час.

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