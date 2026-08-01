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Копилка советов на каждый день

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Маски для ослабленных волос

Маски для ослабленных волос

Большое количество выпадающих волос требует принятия срочных мер по их восстановлению. Если вы не доверяете средствам для защиты волос, предлагаемых в парфюмерно-косметических магазинах, приготовьте своими руками маски от выпадения волос.

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