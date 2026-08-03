Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Власти Таиланда заявили об ущербе туризму из-за убийства двух россиян

Власти Таиланда заявили об ущербе туризму из-за убийства двух россиян

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и министр иностранных дел страны Сихасак Пхуангкеткеу позвонили российскому послу Евгению Томихину и выразили соболезнования в связи с убийством двух граждан России в Паттайе.

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