Власти Таиланда заявили об ущербе туризму из-за убийства двух россиян

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и министр иностранных дел страны Сихасак Пхуангкеткеу позвонили российскому послу Евгению Томихину и выразили соболезнования в связи с убийством двух граждан России в Паттайе.
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