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Царьград

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США депортировали в Россию обвиняемого в похищении 32 млн рублей из банков

США депортировали в Россию обвиняемого в похищении 32 млн рублей из банков

Владимир Целлермаер, обвиняемый в хищении 32 млн рублей у банков Новокузнецка, депортирован из США в Россию.

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