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Юрий Селиванов: Или жить в мире и дружбе с Россией, или…

Юрий Селиванов: Или жить в мире и дружбе с Россией, или…

Полная и гарантированная безопасность Российского государства и его народа –  высшая ценность, превыше которой не могут быть никакие  западные «порядки, основанные на правилах» Источник фото: социальные сети Хотя умные люди и не советуют жить в эпоху перемен, так уж случилось, что мы как раз в них и живем.

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