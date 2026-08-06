Полная и гарантированная безопасность Российского государства и его народа – высшая ценность, превыше которой не могут быть никакие западные «порядки, основанные на правилах» Источник фото: социальные сети Хотя умные люди и не советуют жить в эпоху перемен, так уж случилось, что мы как раз в них и живем.