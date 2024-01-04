Нижегородские учёные рассказали, как помолодеть на пять лет

В Нижнем Новгороде добились успеха в омоложении 43 участников клинических исследований. Подробности рассказал пресс-секретарь университета имени Лобачевского Алексей Никонов со ссылкой на директора Института биологии старения ННГУ Алексея Москалева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии