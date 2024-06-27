Закон предусматривает обязательное маркирование и учет животных. Ветеринарные правила маркирования и учета животных вступили в силу 1 марта 2024 года.
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Закон предусматривает обязательное маркирование и учет животных. Ветеринарные правила маркирования и учета животных вступили в силу 1 марта 2024 года.