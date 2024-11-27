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Не только о футболе

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Губернатор вскрыл коррупцию в футболе, «Сити» не выиграл с 3:0, победы «Барсы» и «Баварии», биатлонист Устюгов лишится золота и бронзы ОИ и другие новости

Губернатор вскрыл коррупцию в футболе, «Сити» не выиграл с 3:0, победы «Барсы» и «Баварии», биатлонист Устюгов лишится золота и бронзы ОИ и другие новости

1. Губернатор Самарской области сделал сенсационное заявление: «Крылья Советов» должны 36 млн преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

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Комментарии
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Лена Мисько
ски предлагает разделить всех игроков лиги на три категории: игроки ски, бывшие игроки ски, возможные игроки ски. Посему клуб с берегов Невы предлагает зарплатные обязательства перед нынешними игроками равномерно распределить между остальные клубами лиги. 😜
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16 час.
КУАТ
Ждём реванш.
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13 час.
Лена Мисько
«Спартак» 3-й раз подряд вылетел из плей-офф Пути РПЛ в Путь регионов
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2 час.

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