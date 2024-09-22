Бородач довёл учительницу сына до инсульта после замечания о русском языке: Как вернуть безопасность в наши школы? Есть три условия

Александр Пятнистый

Просто народ толкают к бунту. А русский бунт страшен. Тут и ОМНО и Росгвардия не помогут. Достанется и продажной власти и мигрантам. Ведь топоры и лопаты никто не отменял. А заточенные они ох как страшны...А вилы? Ну можно ьеще много чего найти. Главное- нужны опытные и грамотные вожаки, за которыми пойдет народ.