Медвежий угол
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Медвежий угол

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Бородач довёл учительницу сына до инсульта после замечания о русском языке: Как вернуть безопасность в наши школы? Есть три условия

Бородач довёл учительницу сына до инсульта после замечания о русском языке: Как вернуть безопасность в наши школы? Есть три условия

В Челябинске агрессивный бородач довёл учительницу сына до инсульта после замечания о русском языке.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Просто народ толкают к бунту. А русский бунт страшен. Тут и ОМНО и Росгвардия не помогут. Достанется и продажной власти и мигрантам. Ведь топоры и лопаты никто не отменял. А заточенные они ох как страшны...А вилы? Ну можно ьеще много чего найти. Главное- нужны опытные и грамотные вожаки, за которыми пойдет народ.
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8 час.
Александр Рус
какие 3 условия?одно-гнать все зверье из страны,не хоят-ломать рожи и хребты всему стаду
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7 час.
Писарчук Дмитрий
Закон должен быть один для всех проживающих на территории РФ!!! Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!
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7 час.

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