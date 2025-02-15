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Глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин: В Татарстане продолжается капремонт объектов социально-культурной сферы

О том, как продвигается в Татарстане капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы в рамках республиканских и федеральных программ, доложил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

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