Глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин: В Татарстане продолжается капремонт объектов социально-культурной сферы

О том, как продвигается в Татарстане капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы в рамках республиканских и федеральных программ, доложил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.