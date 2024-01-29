Дилеры начали отказываться от ремонта машин, ввезённых по параллельному импорту: диагностическое оборудование не видит такие автомобили

Российские автодилеры столкнулись с проблемами при обслуживании автомобилей китайских марок, ввезенных в Россию по параллельному импорту, о чем сообщает «Известия», ссылаясь на информацию от Союза автосервисов.
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