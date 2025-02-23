Председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева поздравила северян с Днем защитника Отечества

Один из главных государственных праздников, он стал символом искреннего уважения и благодарности всем, кто мужественно защищал интересы страны в боевых сражениях прошлого, доблестно исполнял служебный долг в ходе локальных конфликтов, и тех, кто в наши дни отстаивает независимость России с оружием в руках.