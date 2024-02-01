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Всемирный день борьбы против рака.

Всемирный день борьбы против рака.

Всемирный день борьбы против рака Всемирный день борьбы против ракаВсемирный день борьбы против рака (World Cancer Day), или Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, отмечаемый 4 февраля, - это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом (International Union Against Cancer, UICC) с 2005 года.

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