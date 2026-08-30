Пробки на пути к Пулково 30 августа 2026: из-за чего затруднено движение

На Пулковском шоссе в Северной столице проводятся ремонтные работы. В связи с этим автомобилисты могут испытывать сложности во время движения в сторону аэропорта.
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