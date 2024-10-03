Биолог Дробышева: ботокс не стоит использовать для борьбы с потливостью

Борьба с потливостью с помощью уколов ботокса является слишком радикальным решением. Об этом Pravda.Ru рассказала молекулярный биолог, биохимик, косметический химик, нутрициолог, спортивный диетолог Юлия Дробышева.
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