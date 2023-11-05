Independent: В ВСУ сообщили о плане масштабной зимней атаки на регионы РФ

Начальник Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ Сергей Баранов поделился с изданием Independent информацией о том, что киевский режим готовит крупное зимнее наступление на приграничные регионы России и Крым.
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