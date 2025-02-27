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Трамп высказался об уступках России и возвращении территорий Украине

Трамп высказался об уступках России и возвращении территорий Украине

На первом заседании своего кабинета президент США рассказал о продвижении мирной сделки по Украине, допустил отмену санкций в отношении России и сделал ряд других заявлений Президент США Дональд Трамп на первом заседании своего кабинета рассказал, как продвигается мирная сделка по Украине и уточнил главные цели США в ней, а также допустил отмену санкций против России.

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