Путин отвел ФСБ и контрразведке главную роль в мирных переговорах

Главную роль в мирных переговорах по Украине президент Владимир Путин отвел спецслужбам. На коллегии ФСБ он сказал, что на Западе немало противников урегулирования конфликта и возобновления контактов России и США.
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