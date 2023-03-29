GOLOS.EU

48 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Танки надо утопить в море значит. Шарахнуть торпедой из подводной лодки. Покричат, повизжат и успокоятся.Британия передаст...
  • Россиянин
    А Зеленскому и команде пофигу. Они не планируют жить на Украине. Они сегодня выполняют грязную работенку.Владимир Корнилов...
  • Вовладар Даров
    Попытки были и будут!!!Василий Вакаров: ...

Александр Скубченко: Украинская вера теперь под Турецким патриархатом

Александр Скубченко: Украинская вера теперь под Турецким патриархатом

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политэксперта Александра Скубченко: Тысячи прихожан пришли поддержать свою Церковь в день, когда истекает ультиматум режима Зеленского монахам и духовенству покинуть Киево-Печерскую Лавру.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх