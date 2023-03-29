Александр Скубченко: Украинская вера теперь под Турецким патриархатом

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политэксперта Александра Скубченко: Тысячи прихожан пришли поддержать свою Церковь в день, когда истекает ультиматум режима Зеленского монахам и духовенству покинуть Киево-Печерскую Лавру.