Новый кроссовер российской сборки от 2,28 млн: как едет? Какой расход?

Сначала я был полон уверенности, что Tenet T4L – это дорестайлинговый Chery Tiggo 7 Pro Max. Задняя часть вообще один в один.
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